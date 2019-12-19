Погода в Україні 19 грудня: точний прогноз по містах

19 грудня в Україні все ще переважатиме доволі комфортна і тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

19 грудня, у четвер, у всіх областях втримається сонячна та тепла погода без опадів, однак посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині та в західних областях протягом дня +8+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря, +5+9 градусів. Вітер очікується південно-східним, помірним, а на Сході - північно-східним, поривчастим, до сильного, обережно", - додала вона. У Києві 19 грудня також малоймовірні дощі, а температура вдень підійметься до позначок у +6+7.

Прогноз погоди на 19 грудня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +10+12

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +7+9

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +5+7

Черкаси +7+9

Миколаїв +9+11

Одеса +9+11

Херсон +7+9

Сімферополь +10+12

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +7+9

Запоріжжя +7+9

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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