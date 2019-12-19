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Погода в Україні 19 грудня: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

19 грудня в Україні все ще переважатиме доволі комфортна і тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

19 грудня, у четвер, у всіх областях втримається сонячна та тепла погода без опадів, однак посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині та в західних областях протягом дня +8+13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря, +5+9 градусів. Вітер очікується південно-східним, помірним, а на Сході - північно-східним, поривчастим, до сильного, обережно", - додала вона. У Києві 19 грудня також малоймовірні дощі, а температура вдень підійметься до позначок у +6+7.

Прогноз погоди на 19 грудня у містах України:

Погода в Україні 19 грудня: точний прогноз по містах - фото 374895
  • Ужгород +10+12
  • Львів +10+12
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +9+11
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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