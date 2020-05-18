Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок

18 травня в країні визначатиме погоду антициклон, тож у більшості областей буде сухо і малохмарно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 травня, у понеділок, майже по всій країні буде без опадів, однак на півночі, сході та частині західних областей очікуються дощі з грозами і штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.



"Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси. У Києві понеділок очікується вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 травня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +17+19

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +16+18

Луцьк +15+17

Вінниця +17+19

Хмельницький +16+18

Житомир +15+17

Чернігів +14+16

Черкаси +16+18

Миколаїв +20+22

Одеса +21+23

Херсон +21+23

Сімферополь +20+22

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +14+16

Дніпро +18+20

Запоріжжя +20+22

Донецьк +18+20

Луганськ +16+18

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