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Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 травня в країні визначатиме погоду антициклон, тож у більшості областей буде сухо і малохмарно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 травня, у понеділок, майже по всій країні буде без опадів, однак на півночі, сході та частині західних областей очікуються дощі з грозами і штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси. У Києві понеділок очікується вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 травня у містах України:

Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок - фото 404529
  • Ужгород +20+22
  • Львів +17+19
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +14+16
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +21+23
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +14+16
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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