Погода в Україні 18 липня: де пройдуть дощі з грозами

18 липня в Україні спекотну погоду розбавлять опади у виглядів дощів зі шквалами та градом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 липня, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха погода, однак у західних областях пройдуть зливи. Також опади упродовж вихідних поширюватимуться до Житомирщини, Вінниччини та Київщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"18-го липня є ймовірність місцевих дощів з грозою вздовж смуги Харківщина – Полтавщина до Кропивницького Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний. Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25+29 градусів, на Півдні до +29+32 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси", – додала вона.

У Києві 18-19 липня переважатиме сонячна та спекотна погода до +27+28, але невеликі дощі все ж можуть пройти місцями.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +24+26

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +29+31

Сімферополь +26+28

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +28+30

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

Читайте також: Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць