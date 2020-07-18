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Погода в Україні 18 липня: де пройдуть дощі з грозами
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18 липня в Україні спекотну погоду розбавлять опади у виглядів дощів зі шквалами та градом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
18 липня, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха погода, однак у західних областях пройдуть зливи. Також опади упродовж вихідних поширюватимуться до Житомирщини, Вінниччини та Київщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"18-го липня є ймовірність місцевих дощів з грозою вздовж смуги Харківщина – Полтавщина до Кропивницького Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний. Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25+29 градусів, на Півдні до +29+32 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси", – додала вона.
У Києві 18-19 липня переважатиме сонячна та спекотна погода до +27+28, але невеликі дощі все ж можуть пройти місцями.
Прогноз погоди на 18 липня у містах України:
- Ужгород +23+25
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +23+25
- Рівне +23+25
- Луцьк +23+25
- Вінниця +25+27
- Хмельницький +24+26
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +29+31
- Одеса +27+29
- Херсон +29+31
- Сімферополь +26+28
- Полтава +26+28
- Суми +24+26
- Харків +26+28
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +26+28
- Луганськ +26+28
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