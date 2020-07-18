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Погода в Україні 18 липня: де пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 липня в Україні спекотну погоду розбавлять опади у виглядів дощів зі шквалами та градом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 липня, у суботу, майже по всій країні переважатиме суха погода, однак у західних областях пройдуть зливи. Також опади упродовж вихідних поширюватимуться до Житомирщини, Вінниччини та Київщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"18-го липня є ймовірність місцевих дощів з грозою вздовж смуги Харківщина Полтавщина до Кропивницького Вітер буде зі сходу, невеликий або помірний. Температура повітря обіцяє бути комфортною, вдень в межах +25+29 градусів, на Півдні до +29+32 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря на 2-4 градуси", – додала вона.

У Києві 18-19 липня переважатиме сонячна та спекотна погода до +27+28, але невеликі дощі все ж можуть пройти місцями.

Прогноз погоди на 18 липня у містах України:

Погода в Україні 18 липня: де пройдуть дощі з грозами - фото 416382
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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