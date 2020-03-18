Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах

18 березня в Україну поступово повертатиметься справжня весна, адже потеплішає, а опади покинуть територію країни. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 березня, у середу, по всій країні переважатиме малохмарна погода без дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, така ситуація втримається до вихідних, а тоді варто готуватись до чергового похолодання з мокрим снігом.

"18-го березня, в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло. Температура повітря протягом дня очікується +8+12 градусів, на Заході +10+15 градусів. У Києві середа обіцяє бути сонячною та теплою, до +10 градусів. А вже у четвер стовпчики термометрів стрибнуть до +15 градусів!", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +13+15

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +12+14

Вінниця +9+11

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +9+11

Миколаїв +10+12

Одеса +8+10

Херсон +9+11

Сімферополь +8+10

Полтава +9+11

Суми +9+11

Харків +10+12

Дніпро +10+12

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +9+11

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