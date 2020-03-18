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Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

18 березня в Україну поступово повертатиметься справжня весна, адже потеплішає, а опади покинуть територію країни. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

18 березня, у середу, по всій країні переважатиме малохмарна погода без дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, така ситуація втримається до вихідних, а тоді варто готуватись до чергового похолодання з мокрим снігом.

"18-го березня, в усіх областях України світитиме сонце, буде сухо, ясно та порівняно тепло. Температура повітря протягом дня очікується +8+12 градусів, на Заході +10+15 градусів. У Києві середа обіцяє бути сонячною та теплою, до +10 градусів. А вже у четвер стовпчики термометрів стрибнуть до +15 градусів!", – додала вона.

Прогноз погоди на 18 березня у містах України:

Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах - фото 392757
  • Ужгород +12+14
  • Львів +13+15
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +8+10
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +9+11
  • Суми +9+11
  • Харків +10+12
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +9+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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