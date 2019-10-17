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Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
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17 жовтня в країні все ще переважатиме сонячна та тепла погода, однак водіям варто бути обачними через тумани. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
17 жовтня, у четвер, українці зможуть й далі насолоджуватися бабиним літом, адже до кінця тижня в країні втримається сонячна та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря протягом дня становитиме +17+24 градуси, вночі +6+12 градусів. Тумани! Тумани погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше. В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Тому людям із бронхо-легеневими проблемами варто бути більш уважними до свого здоров'я у цей період", – додала синоптик. Також вона наголосила, що не варто також палити листя і будь-які інші речі, адже цей дим дуже шкідливий.
У Києві 17 жовтня буде тепло, вдень до +20, без опадів, вранці та вночі прогнозуються тумани.
Прогноз погоди на 17 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +19+21
- Чернівці +19+21
- Івано-Франківськ +19+21
- Тернопіль +19+21
- Рівне +17+19
- Луцьк +18+20
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +19+21
- Житомир +19+21
- Чернігів +19+21
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +20+22
- Одеса +17+19
- Херсон +19+21
- Полтава +19+21
- Суми +19+21
- Харків +19+21
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +19+21
- Луганськ +18+20
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