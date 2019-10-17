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Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

17 жовтня в країні все ще переважатиме сонячна та тепла погода, однак водіям варто бути обачними через тумани. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

17 жовтня, у четвер, українці зможуть й далі насолоджуватися бабиним літом, адже до кінця тижня в країні втримається сонячна та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +17+24 градуси, вночі +6+12 градусів. Тумани! Тумани погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше. В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Тому людям із бронхо-легеневими проблемами варто бути більш уважними до свого здоров'я у цей період", – додала синоптик. Також вона наголосила, що не варто також палити листя і будь-які інші речі, адже цей дим дуже шкідливий.

У Києві 17 жовтня буде тепло, вдень до +20, без опадів, вранці та вночі прогнозуються тумани.

Прогноз погоди на 17 жовтня у містах України:

Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло - фото 361859
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Полтава +19+21
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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