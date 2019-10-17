Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло

17 жовтня в країні все ще переважатиме сонячна та тепла погода, однак водіям варто бути обачними через тумани. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

17 жовтня, у четвер, українці зможуть й далі насолоджуватися бабиним літом, адже до кінця тижня в країні втримається сонячна та малохмарна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +17+24 градуси, вночі +6+12 градусів. Тумани! Тумани погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів, виникатимуть переважно вночі та вранці, але й можуть затримуватися довше. В умовах антициклону, коли вітер слабкий, тумани сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Тому людям із бронхо-легеневими проблемами варто бути більш уважними до свого здоров'я у цей період", – додала синоптик. Також вона наголосила, що не варто також палити листя і будь-які інші речі, адже цей дим дуже шкідливий.

У Києві 17 жовтня буде тепло, вдень до +20, без опадів, вранці та вночі прогнозуються тумани.

Прогноз погоди на 17 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +17+19

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +20+22

Одеса +17+19

Херсон +19+21

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +20+22

Донецьк +19+21

Луганськ +18+20

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