На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 17 травня: точний прогноз на сьогодні
-
- 12
17 травня в Україні погоду визначатиме атмосферний фронт, тому майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
17 травня у більшості областей України переважатиме волога погода. Упродовж дня дощі захоплять від Заходу та Півночі до сходу країни. Лише південні райони Півдня стануть винятком, адже там буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вітер буде західного напрямку, помірний, а ось 18-го травня зміниться на північно-західний та посилиться. На сильне тепло розраховувати не варто, у неділю протягом дня очікується +14+18 градусів, на Півдні +18+22 градуси. Осередок найсвіжішої погоди виявиться над Вінниччиною та північними районами Одещини – там лише +10+14 градусів", – додала вона.
У Києві 17 травня також пройдуть періодичні дощі, а температура повітря вдень сягне +16+18.
Прогноз погоди на 17 травня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +16+18
- Чернівці +15+17
- Івано-Франківськ +15+17
- Тернопіль +15+17
- Рівне +15+17
- Луцьк +15+17
- Вінниця +15+17
- Хмельницький +15+17
- Житомир +15+17
- Чернігів +16+18
- Черкаси +15+17
- Миколаїв +18+20
- Одеса +15+17
- Херсон +18+20
- Сімферополь +18+20
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +17+19
- Луганськ +16+18
Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:54Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома
-
11:25Собака, який не довіряє скляним дверям, підкорив мережу (відео)
-
10:52Цей смаколик допомагає позбутись жиру на животі
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
-
09:56Зваблива Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру в купальнику
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:29Погода в Україні 17 травня: точний прогноз на сьогодні
-
08:51Додавайте це до кави, щоб отримати від неї максимум користі
-
08:30Названі вітаміни, які зміцнюють імунітет
-
08:14Названі найбільш ненадійні двигуни авто останніх років
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
21:24Літаки Airbus навчать визначати наявність вірусів у пасажирів
-
21:0017 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:444 деталі інтимного життя, про які вона залюбки розповість своїм подругам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Фанати чекали кілька років: Hurts випустили сингл Voices
-
20:00Олександр Олесь – Чари ночі: текст, аналіз та історія вірша
-
19:53Зі смаком протесту: у Гонконзі з'явилось незвичайне морозиво
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
18:42Потужність Hummer H1 і Mercedes-AMG G 63 протестували перетягуванням канату
-
18:18Професійний фотограф протестував Sony Xperia 1 II, і він у захваті
-
18:00Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Учені виявили, чому чоловіки рідше носять захисні маски
-
17:30Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
-
17:26Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки