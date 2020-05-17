Погода в Україні 17 травня: точний прогноз на сьогодні

17 травня в Україні погоду визначатиме атмосферний фронт, тому майже у всіх областях очікуються дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

17 травня у більшості областей України переважатиме волога погода. Упродовж дня дощі захоплять від Заходу та Півночі до сходу країни. Лише південні райони Півдня стануть винятком, адже там буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде західного напрямку, помірний, а ось 18-го травня зміниться на північно-західний та посилиться. На сильне тепло розраховувати не варто, у неділю протягом дня очікується +14+18 градусів, на Півдні +18+22 градуси. Осередок найсвіжішої погоди виявиться над Вінниччиною та північними районами Одещини – там лише +10+14 градусів", – додала вона.

У Києві 17 травня також пройдуть періодичні дощі, а температура повітря вдень сягне +16+18.

Прогноз погоди на 17 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +16+18

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +16+18

Черкаси +15+17

Миколаїв +18+20

Одеса +15+17

Херсон +18+20

Сімферополь +18+20

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +16+18

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