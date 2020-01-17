Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах

17 січня в Україні вранці погіршаться погодні умови, однак вдень буде доволі комфортно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 січня, по всій країні переважатиме суха та хмарна погода без опадів. Місцями вранці всюди, крім півночі, очікується туман та паморозь. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні 0+5, а на заході дійде і до +6+9.

У Києві 17 січня прогнозується суха погода, до +1+3 тепла.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +4+6

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +1+3

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Сімферополь +2+4

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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