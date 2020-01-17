Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах

  • 58
Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

17 січня в Україні вранці погіршаться погодні умови, однак вдень буде доволі комфортно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 січня, по всій країні переважатиме суха та хмарна погода без опадів. Місцями вранці всюди, крім півночі, очікується туман та паморозь. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні 0+5, а на заході дійде і до +6+9.

У Києві 17 січня прогнозується суха погода, до +1+3 тепла.

Прогноз погоди на 17 січня у містах України:

Погода в Україні 17 січня: точний прогноз по містах - фото 380079
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +1+3
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 4935
Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
  • 14 cічня, 17:15
  • 186852
Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
  • 12 cічня, 17:25
  • 429
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна