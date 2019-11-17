Погода в Україні 17 листопада: точний прогноз по містах

17 листопада в Україні втримається малохмарна та суха погода, а погода у деяких областях знизиться. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

17 листопада, у неділю, в країні переважатиме доволі сприятлива погода, адже істотних опадів ніде не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів. Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля", – зазначила вона. У Києві 17 листопада також прогнозується суха погода, вдень до +8+11.

Прогноз погоди на 17 листопада у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +10+12

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +10+12

Хмельницький +10+12

Житомир +10+12

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +10+12

Одеса +11+13

Херсон +9+11

Полтава +8+10

Суми +8+10

Харків +8+10

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +9+11

Луганськ +8+10

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