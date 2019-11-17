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Погода в Україні 17 листопада: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

17 листопада в Україні втримається малохмарна та суха погода, а погода у деяких областях знизиться. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

17 листопада, у неділю, в країні переважатиме доволі сприятлива погода, адже істотних опадів ніде не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+15 градусів, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях місцями +15+17 градусів. Антициклон поступово вихолоджує ночі, тому мінімально вже буде значно холодніше: +2+7 градусів, а на Сході, у Дніпрі та районах, на Полтавщині вже й трохи підморозить, близько нуля", – зазначила вона. У Києві 17 листопада також прогнозується суха погода, вдень до +8+11.

Прогноз погоди на 17 листопада у містах України:

Погода в Україні 17 листопада: точний прогноз по містах - фото 368729
  • Ужгород +15+17
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +11+13
  • Херсон +9+11
  • Полтава +8+10
  • Суми +8+10
  • Харків +8+10
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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