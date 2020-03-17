Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі

17 березня в Україні поступово почне підійматись температура, а невеликі дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

17 березня, у вівторок, в країну прийде справді весняна погода, яка протримається до кінця робочого тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже у вівторок в Україні розпочнеться потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів. 17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним", – поділилась вона.

У Києві 17 березня можливий невеликий дощ, а температура вдень сягне позначки +7.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +12+14

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +10+12

Рівне +10+12

Луцьк +9+11

Вінниця +7+9

Хмельницький +8+10

Житомир +7+9

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +8+10

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Сімферополь +5+7

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +6+8

Запоріжжя +6+8

Донецьк +5+7

Луганськ +6+8

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