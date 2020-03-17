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Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

17 березня в Україні поступово почне підійматись температура, а невеликі дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

17 березня, у вівторок, в країну прийде справді весняна погода, яка протримається до кінця робочого тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже у вівторок в Україні розпочнеться потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів. 17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним", – поділилась вона.

У Києві 17 березня можливий невеликий дощ, а температура вдень сягне позначки +7.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі - фото 392420
  • Ужгород +11+13
  • Львів +12+14
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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