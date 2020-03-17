На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
-
- 26
17 березня в Україні поступово почне підійматись температура, а невеликі дощі пройдуть лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.
17 березня, у вівторок, в країну прийде справді весняна погода, яка протримається до кінця робочого тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Вже у вівторок в Україні розпочнеться потепління, температура повітря становитиме протягом дня +5+9 градусів, а на Заході навіть +7+12 градусів. Пік потепління припаде на четвер-п`ятницю, до +12+17 градусів. 17-го березня у більшості областей переважатиме суха погода, хіба що на Заході та Півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним та лагідним", – поділилась вона.
У Києві 17 березня можливий невеликий дощ, а температура вдень сягне позначки +7.
Прогноз погоди на 17 березня у містах України:
- Ужгород +11+13
- Львів +12+14
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +10+12
- Рівне +10+12
- Луцьк +9+11
- Вінниця +7+9
- Хмельницький +8+10
- Житомир +7+9
- Чернігів +6+8
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +8+10
- Одеса +7+9
- Херсон +6+8
- Сімферополь +5+7
- Полтава +6+8
- Суми +5+7
- Харків +5+7
- Дніпро +6+8
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +5+7
- Луганськ +6+8
Читайте також: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт
-
09:12У Києві зафіксовано 2 випадки коронавірусу: пацієнти перебувають в ізоляції
-
08:42Пілоти Формули-1 влаштували перегони на холодильниках: епічне відео
-
08:13Коронавірус виявили у зірки Месників Ідріса Ельби
-
07:54Медики розповіли, як кава впливає на фігуру
-
07:32Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:53Xiaomi знімає з продажу популярні моделі смартфонів: відома причина
-
21:29Ці знаки Зодіаку після весілля змінюються не в кращу сторону
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
21:0017 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Безлюдні канали у Венеції стали дуже чистими: фотофакт
-
20:43Фанати порівняли Кріса Еванса з антисептиком: кумедні фото
-
20:23Коронавірус: Укрпошта оголосила про зміни в роботі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:14Hyundai виплачуватиме кредити клієнтів, які втратили роботу через коронавірус
-
19:50Грейхаунд: дивіться крутий трейлер воєнного фільму з Томом Хенксом
-
19:42Популярний трекер коронавірусу на Android виявився здирником криптовалюти
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
19:14Ці 4 продукти позитивно впливають на привабливість
-
18:50Кончіта Вурст перетворилася на брутального мачо: ви не впізнаєте переможницю Євробачення
-
18:42Вертольоти запустять ліки для дезінфекції: з'явився новий фейк про коронавірус
-
18:24Як у Києві дезінфікують вулиці спецзасобами
-
18:14Оголошена заборона на в'їзд іноземців на територію ЄС на 30 днів
-
18:00Гороскоп на 17 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури