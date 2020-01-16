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Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
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16 січня в Україні все ще втримається доволі комфортна та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
16 січня, у четвер, у всіх областях України антициклон втримає суха та малохмарна погода. А от зниження температури варто очікувати у неділю, на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook
"Антициклональна суха погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Заході тепліше, до +4+9 градусів. У Києві 16-го січня очікується суха погода. Проте може збільшитися хмарність і тому буде дещо свіжіше, максимально в столиці близько +2 градусів", – йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 16 січня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +6+8
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +5+7
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +3+5
- Одеса +4+6
- Херсон +3+5
- Сімферополь +5+7
- Полтава +2+4
- Суми +4+6
- Харків +2+4
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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