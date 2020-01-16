Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше

16 січня в Україні все ще втримається доволі комфортна та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 січня, у четвер, у всіх областях України антициклон втримає суха та малохмарна погода. А от зниження температури варто очікувати у неділю, на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Антициклональна суха погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Заході тепліше, до +4+9 градусів. У Києві 16-го січня очікується суха погода. Проте може збільшитися хмарність і тому буде дещо свіжіше, максимально в столиці близько +2 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +6+8

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +2+4

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +5+7

Полтава +2+4

Суми +4+6

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради