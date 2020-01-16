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Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

16 січня в Україні все ще втримається доволі комфортна та суха погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

16 січня, у четвер, у всіх областях України антициклон втримає суха та малохмарна погода. А от зниження температури варто очікувати у неділю, на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Антициклональна суха погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Заході тепліше, до +4+9 градусів. У Києві 16-го січня очікується суха погода. Проте може збільшитися хмарність і тому буде дещо свіжіше, максимально в столиці близько +2 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше - фото 379830
  • Ужгород +5+7
  • Львів +6+8
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми +4+6
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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