Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер

16 квітня в Україну ненадовго повернеться тепла та сонячна погода. Незначні дощі пройдуть вранці лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди читайте далі.

16 квітня, у четвер, територію країни покине атмосферний фронт, тож дощ вранці можна очікувати лише на Сході. А циклон принесе відчутне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів. Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків. Особливість дня – сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку", – поділилась вона.

У Києві 16 квітня вдень повітря прогріється до +16+18, однак очікується сильний вітер.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +13+15

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +11+13

Черкаси +12+14

Миколаїв +13+15

Одеса +15+17

Херсон +12+14

Сімферополь +12+14

Полтава +12+14

Суми +10+12

Харків +12+14

Дніпро +12+14

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята