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Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер

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Точний прогноз на сьогодні - фото 1
Точний прогноз на сьогодні

16 квітня в Україну ненадовго повернеться тепла та сонячна погода. Незначні дощі пройдуть вранці лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди читайте далі.

16 квітня, у четвер, територію країни покине атмосферний фронт, тож дощ вранці можна очікувати лише на Сході. А циклон принесе відчутне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів. Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків. Особливість дня сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку", – поділилась вона.

У Києві 16 квітня вдень повітря прогріється до +16+18, однак очікується сильний вітер.

Прогноз погоди на 16 квітня у містах України:

Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер - фото 398216
  • Ужгород +13+15
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +15+17
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +12+14
  • Суми +10+12
  • Харків +12+14
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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