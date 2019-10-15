Погода в Україні 15 жовтня: точний прогноз по містах

15 жовтня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак побільшає серпанків та туманів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 жовтня, у вівторок, в країні втримається тепла та суха погода, яка прогнозується ще упродовж тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17+23 градуси. Дощів не буде. Проте, як кажуть, святе місце пустим не буває – починають поступово підбиратися тумани та серпанки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю та увімкненими фарами", – наголосила вона.

У Києві 15 жовтня буде малохмарно та сухо, вдень повітря прогріється до +20. Така ж погода переважатиме до кінця тижня.

Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +19+21

Черкаси +21+23

Миколаїв +20+22

Одеса +17+19

Херсон +20+22

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +19+21

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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