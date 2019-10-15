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Погода в Україні 15 жовтня: точний прогноз по містах
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15 жовтня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак побільшає серпанків та туманів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
15 жовтня, у вівторок, в країні втримається тепла та суха погода, яка прогнозується ще упродовж тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17+23 градуси. Дощів не буде. Проте, як кажуть, святе місце пустим не буває – починають поступово підбиратися тумани та серпанки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю та увімкненими фарами", – наголосила вона.
У Києві 15 жовтня буде малохмарно та сухо, вдень повітря прогріється до +20. Така ж погода переважатиме до кінця тижня.
Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +21+23
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +21+23
- Хмельницький +21+23
- Житомир +21+23
- Чернігів +19+21
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +20+22
- Одеса +17+19
- Херсон +20+22
- Полтава +21+23
- Суми +20+22
- Харків +20+22
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +19+21
- Луганськ +19+21
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