Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Погода в Україні 15 жовтня: точний прогноз по містах

  • 17
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 жовтня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак побільшає серпанків та туманів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 жовтня, у вівторок, в країні втримається тепла та суха погода, яка прогнозується ще упродовж тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У вівторок температура повітря в усіх областях України становитиме +17+23 градуси. Дощів не буде. Проте, як кажуть, святе місце пустим не буває починають поступово підбиратися тумани та серпанки. Шановні водії! Віддайте належне цим прекрасним осіннім метеорологічним явищам своєю увагою, обережністю та увімкненими фарами", – наголосила вона.

У Києві 15 жовтня буде малохмарно та сухо, вдень повітря прогріється до +20. Така ж погода переважатиме до кінця тижня.

Прогноз погоди на 15 жовтня у містах України:

Погода в Україні 15 жовтня: точний прогноз по містах - фото 361584
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +17+19
  • Херсон +20+22
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)
  • 12 жовтня, 21:25
  • 2037
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1824268
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події