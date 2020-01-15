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Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
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15 січня погоду в Україні знову визначатиме антициклон, тож повсюди буде доволі сухо та тепло. Детальніший прогноз читайте на Радіо МАКСИМУМ!
15 січня, у середу, майже по всій країні очікується малохмарна та доволі комфортна погода. А от порцію похолодання варто очікувати на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Температура повітря протягом дня середи очікується +2+6 градусів, на Заході +4+9 градусів. У Києві опадів не передбачається, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3+5 градусів", - додала вона.
Прогноз погоди на 15 січня у містах України:
- Ужгород +4+6
- Львів +7+9
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +4+6
- Рівне +5+7
- Луцьк +6+8
- Вінниця + 3+5
- Хмельницький 3+5
- Житомир +4+6
- Чернігів +3+5
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +4+6
- Одеса +4+6
- Херсон +4+6
- Сімферополь +4+6
- Полтава +3+5
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +2+4
- Луганськ +1+3
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