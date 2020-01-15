Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні

15 січня погоду в Україні знову визначатиме антициклон, тож повсюди буде доволі сухо та тепло. Детальніший прогноз читайте на Радіо МАКСИМУМ!

15 січня, у середу, майже по всій країні очікується малохмарна та доволі комфортна погода. А от порцію похолодання варто очікувати на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Температура повітря протягом дня середи очікується +2+6 градусів, на Заході +4+9 градусів. У Києві опадів не передбачається, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3+5 градусів", - додала вона.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +7+9

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +4+6

Рівне +5+7

Луцьк +6+8

Вінниця + 3+5

Хмельницький 3+5

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +4+6

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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