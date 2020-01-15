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Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 січня погоду в Україні знову визначатиме антициклон, тож повсюди буде доволі сухо та тепло. Детальніший прогноз читайте на Радіо МАКСИМУМ!

15 січня, у середу, майже по всій країні очікується малохмарна та доволі комфортна погода. А от порцію похолодання варто очікувати на Водохреща. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15-го січня в Україні повсюди антициклон, суха та тепла погода. Температура повітря протягом дня середи очікується +2+6 градусів, на Заході +4+9 градусів. У Києві опадів не передбачається, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3+5 градусів", - додала вона.

Прогноз погоди на 15 січня у містах України:

Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні - фото 379641
  • Ужгород +4+6
  • Львів +7+9
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця + 3+5
  • Хмельницький 3+5
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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