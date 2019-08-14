Гроза в Києві: в мережі з'явилися видовищні знімки негоди

У спільноті "Виноградар" у Facebook жителі мікрорайону діляться вражаючими знімками стихії.

Так, кияни опублікували у мережі ефектні фотографії грози, яка напередодні ввечері розбушувалася в столиці. У пабліку "Виноградар" в Facebook жителі мікрорайону оприлюднили кадри блискавок і грозового неба.

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