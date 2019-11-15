Погода в Україні 15 листопада: незначний дощ і штормовий вітер

15 листопада в Україні переважатиме суха та хмарна погода, однак місцями можливі несуттєві дощі. Детальний прогноз по містах сьогодні читайте далі.

15 листопада, у п'ятницю, у більшості областей країни антициклон визначатиме суху погоду. Лише на заході можливі невеликі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер залишається південно-східним, але вже стихне, лише на Сході ще затримаються окремі штормові пориви. Температура повітря найнижчою буде на Півночі України, +7+11 градусів. На Сході та в Центрі +8+13 градусів. На Заході +10+14 градусів, на Закарпатті до +13+17 градусів. У південній частині +12+17 градусів", – відзначила вона.

У Києві 15 листопада очікується помірний вітер, +7+13 тепла, а ймовірність дощів дуже низька.

Прогноз погоди на 15 листопада у містах України:

Ужгород +14+15

Львів +9+11

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +7+9

Хмельницький +8+10

Житомир +7+9

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +13+15

Одеса +14+16

Херсон +13+15

Полтава +7+9

Суми +7+9

Харків +8+10

Дніпро +7+9

Запоріжжя +10+12

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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