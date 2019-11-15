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Погода в Україні 15 листопада: незначний дощ і штормовий вітер

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

15 листопада в Україні переважатиме суха та хмарна погода, однак місцями можливі несуттєві дощі. Детальний прогноз по містах сьогодні читайте далі.

15 листопада, у п'ятницю, у більшості областей країни антициклон визначатиме суху погоду. Лише на заході можливі невеликі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер залишається південно-східним, але вже стихне, лише на Сході ще затримаються окремі штормові пориви. Температура повітря найнижчою буде на Півночі України, +7+11 градусів. На Сході та в Центрі +8+13 градусів. На Заході +10+14 градусів, на Закарпатті до +13+17 градусів. У південній частині +12+17 градусів", – відзначила вона.

У Києві 15 листопада очікується помірний вітер, +7+13 тепла, а ймовірність дощів дуже низька.

Прогноз погоди на 15 листопада у містах України:

Погода в Україні 15 листопада: незначний дощ і штормовий вітер - фото 368200
  • Ужгород +14+15
  • Львів +9+11
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +13+15
  • Одеса +14+16
  • Херсон +13+15
  • Полтава +7+9
  • Суми +7+9
  • Харків +8+10
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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