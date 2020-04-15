Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі

  • 30
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

15 квітня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а також посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 квітня, у середу, по всій країні очікується похолодання, однак опадів поменшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також варто готувати до посилення вітру до штормових значень. А дощі прогнозується лише на сході країни.

"Повітря у середу передбачається холодним. Вночі заморозки 0-5 градусів очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних областей. На Півдні та Сході вночі +1+5 градусів. Вдень в Україні потепліє, якщо це можна так сказати, до +7+13 градусів", – додала вона.

У Києві 15 квітня опади малоймовірні, однак затримається сильний вітер. Повітря вдень прогріється до +8+10.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі - фото 397997
  • Ужгород +12+14
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Сімферополь +11+13
  • Полтава +7+9
  • Суми +8+10
  • Харків +8+10
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +10+12
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

Читайте також: Усі в масках: по всій Україні посилять карантин на Великодні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4584
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 686
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 820
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна