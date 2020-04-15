Погода в Україні 15 квітня: у яких областях пройдуть дощі

15 квітня в Україні продовжить знижуватись температура повітря, а також посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

15 квітня, у середу, по всій країні очікується похолодання, однак опадів поменшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також варто готувати до посилення вітру до штормових значень. А дощі прогнозується лише на сході країни.

"Повітря у середу передбачається холодним. Вночі заморозки 0-5 градусів очікуються у західних, північних областях, у більшості центральних областей. На Півдні та Сході вночі +1+5 градусів. Вдень в Україні потепліє, якщо це можна так сказати, до +7+13 градусів", – додала вона.

У Києві 15 квітня опади малоймовірні, однак затримається сильний вітер. Повітря вдень прогріється до +8+10.

Прогноз погоди на 15 квітня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +6+8

Житомир +7+9

Чернігів +7+9

Черкаси +8+10

Миколаїв +12+14

Одеса +12+14

Херсон +12+14

Сімферополь +11+13

Полтава +7+9

Суми +8+10

Харків +8+10

Дніпро +10+12

Запоріжжя +10+12

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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