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Погода в Україні 14 листопада: сильний вітер та дощі в Карпатах
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14 листопада в Україні визначатиме погоду антициклон, тому буде сухо та малохмарно. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
14 листопада, у четвер, у всіх областях, окрім Прикарпаття та Закарпаття, очікується суха погода. Однак поривчастий сильний вітер затримається, тому варто бути обачними поблизу старих дерев та уважно паркувати авто. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря, порівняно із більшістю країн Європи, висока, вдень +8+12 градусів, на Півдні та Заході +13+19 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 14 листопада у містах України:
- Ужгород +13+15
- Львів +13+15
- Чернівці +12+13
- Івано-Франківськ +11+13
- Тернопіль +13+15
- Рівне +12+14
- Луцьк +12+14
- Вінниця +10+12
- Хмельницький +11+13
- Житомир +10+12
- Чернігів +10+12
- Черкаси +10+12
- Миколаїв +12+14
- Одеса +12+14
- Херсон +12+14
- Полтава +9+11
- Суми +8+10
- Харків +9+11
- Дніпро +10+12
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +8+10
- Луганськ +8+10
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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