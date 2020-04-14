Погода в Україні 14 квітня: нове похолодання та дощі

14 квітня погоду в Україні визначати атмосферний фронт, який принесе зниження температури повітря та опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

14 квітня, у вівторок, українців очікує різке погіршення погодних умов через холодний фронт, яке втримається до кінця тижня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У північних та західних областях України, а також на Вінниччині 14-го квітня температура повітря різко впаде до +4+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей ще затримається тепліша погода, протягом дня очікується +10+17 градусів. Але надвечір вже похолодає й на Черкащині. Зниження температури повітря 15-го квітня охопить всю Україну. Холодний атмосферний фронт принесе із собою дощі та, через суттєве похолодання, подекуди мокрий сніг. Фронт переміщуватиметься протягом доби із заходу на схід України, тому східні області він ще не встигне захопити, там – без істотних опадів", – поділилась вона.

У Києві 14 квітня також суттєво знизиться температура до +5+7, дощитиме, можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди на 14 квітня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +6+8

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +12+14

Суми +8+10

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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