Погода в Україні 14 червня: точний прогноз на сьогодні

14 червня у більшості областей країни почне знижуватись температура повітря, а місцями пройдуть дощі зі зливами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 червня, у неділю, спека в Україні почне слабшати, але затримається у кількох областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня очікується +24+29 градусів. На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний. Дощі з грозами, короткочасні, локальні, в Україні повсюди, можуть швидко переходити у зливу. Циклон Octavia постарається. Обережно – при грозах місцями ймовірні шквали, град!", – додала вона.

У КИєві 14 червня також поступово знизиться температура до позначок у +26+28. Також місцями прогнозуються дощі з грозами, ймовірний град та шквали.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +26+28

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +26+28

Суми +27+29

Харків +29+31

Дніпро +27+29

Запоріжжя +26+28

Донецьк +29+31

Луганськ +29+31

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