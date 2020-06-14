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Погода в Україні 14 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 червня у більшості областей країни почне знижуватись температура повітря, а місцями пройдуть дощі зі зливами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 червня, у неділю, спека в Україні почне слабшати, але затримається у кількох областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня очікується +24+29 градусів. На Сході ще спека, але милосердніша, +29+33 градуси. На Заході найсвіжіше, +19+24 градуси. Вітер буде з північного сходу, помірний. Дощі з грозами, короткочасні, локальні, в Україні повсюди, можуть швидко переходити у зливу. Циклон Octavia постарається. Обережно – при грозах місцями ймовірні шквали, град!", – додала вона.

У КИєві 14 червня також поступово знизиться температура до позначок у +26+28. Також місцями прогнозуються дощі з грозами, ймовірний град та шквали.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Погода в Україні 14 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 410000
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +27+29
  • Харків +29+31
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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