Погода в Україні 14 березня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

14 березня в Україні відчутно знизиться температура повітря, а дощів з мокрим снігом побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 березня, у суботу, на заміну весняному теплу прийде похолодання та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Субота в Україні. На Заході, Півночі, на Харківщині, Луганщині очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер! Похолодання до +4+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей буде суха погода, температура повітря очікується вищою, +9+15 градусів", – додала вона.

У Києві 14 березня також похолоднішає до +6, а також посилиться вітер. Вдень пройдуть дощі, а місцями навіть з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +4+6

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +8+10

Хмельницький +6+8

Житомир +5+7

Чернігів +6+8

Черкаси +10+13

Миколаїв +12+14

Одеса +13+15

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +10+12

Суми +6+8

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +10+12

Луганськ +11+13

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