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Погода в Україні 14 березня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

14 березня в Україні відчутно знизиться температура повітря, а дощів з мокрим снігом побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

14 березня, у суботу, на заміну весняному теплу прийде похолодання та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Субота в Україні. На Заході, Півночі, на Харківщині, Луганщині очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер! Похолодання до +4+9 градусів. На Сході, Півдні та у більшості центральних областей буде суха погода, температура повітря очікується вищою, +9+15 градусів", – додала вона.

У Києві 14 березня також похолоднішає до +6, а також посилиться вітер. Вдень пройдуть дощі, а місцями навіть з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Погода в Україні 14 березня: де пройдуть дощі з мокрим снігом - фото 391977
  • Ужгород +7+9
  • Львів +4+6
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +10+13
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +13+15
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +10+12
  • Суми +6+8
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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