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Погода в Україні 13 жовтня: бабине літо у розпалі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

13 жовтня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а відчутних опадів не прогнозується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на радіо МАКСИМУМ.

13 жовтня, у неділю, можна буде сповна насолодитись справжньою теплою осінню, адже температура вдень коливатиметься на рівні +18+23. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить в усіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого. У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 жовтня у містах України:

Погода в Україні 13 жовтня: бабине літо у розпалі - фото 361237
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +19+21
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +18+20

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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