Погода в Україні 13 жовтня: бабине літо у розпалі

13 жовтня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а відчутних опадів не прогнозується. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на радіо МАКСИМУМ.

13 жовтня, у неділю, можна буде сповна насолодитись справжньою теплою осінню, адже температура вдень коливатиметься на рівні +18+23. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Антициклон Lisbeth з центром над Чорним морем зробить в усіх областях України малохмарну сонячну погоду і прикрутить південно-західний вітер до помірного і навіть слабкого. У Києві неділя, 13-те жовтня, виганятиме усіх диванних любителів на вулицю. Та й мало хто опиратиметься – адже буде сонячно та тепло, близько +20 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +20+22

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +19+21

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +20+22

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +19+21

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +18+20

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