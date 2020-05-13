Погода в Україні 13 травня: точний прогноз на сьогодні

13 травня в Україну визначатиме погоду антициклон, тож дощів поменшає, однак температура повітря все ще коливатиметься на незначних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

13 травня, у середу, антициклон прожене всі опади, тож в країні очікується суха, але холодна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, після нічних заморозків на півночі, сході та у центрі України, температура повітря вдень сягне +12+17.

"У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки! Вдень потепліє до +15 градусів. 14-го травня у Києві – знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +12+14

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +14+16

Суми +12+14

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +15+17

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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