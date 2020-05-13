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Погода в Україні 13 травня: точний прогноз на сьогодні

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

13 травня в Україну визначатиме погоду антициклон, тож дощів поменшає, однак температура повітря все ще коливатиметься на незначних позначках. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

13 травня, у середу, антициклон прожене всі опади, тож в країні очікується суха, але холодна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, після нічних заморозків на півночі, сході та у центрі України, температура повітря вдень сягне +12+17.

"У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч у столиці буде дуже холодною, +2+5 градусів, на околицях можливі заморозки! Вдень потепліє до +15 градусів. 14-го травня у Києві знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 травня у містах України:

Погода в Україні 13 травня: точний прогноз на сьогодні - фото 403528
  • Ужгород +14+16
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +12+14
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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