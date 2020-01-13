Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах

Прогноз погоди на сьогодні

13 січня в Україну прийде чергова порція потепління, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 січня, у понеділок, по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. До того ж, після нічних заморозків температура повітря прогріється до +3+6.

У Києві 13 січня також прогнозується сонячна погода, вдень до +4+6, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +4+6

Хмельницький 3+5

Житомир 3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв 3+5

Одеса +4+6

Херсон +4+6

Сімферополь +4+6

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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