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Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

13 січня в Україну прийде чергова порція потепління, а опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 січня, у понеділок, по всій країні переважатиме суха та малохмарна погода. До того ж, після нічних заморозків температура повітря прогріється до +3+6.

У Києві 13 січня також прогнозується сонячна погода, вдень до +4+6, вітер західний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 13 січня у містах України:

Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах - фото 379317
  • Ужгород +1+3
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький 3+5
  • Житомир 3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв 3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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