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Погода в Україні 13 листопада: у яких областях пройдуть дощі
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13 листопада в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, однак місцями можливі дощі та сильний вітер. Детальний прогноз погоди по містах читайте далі.
13 листопада, у середу по всій країні, окрім західних областей, очікуються суха та комфортна погода. Однак варто бути обачними, адже прогнозуються штормові пориви вітру, тому варто обачно паркувати авто та не гуляти поблизу старих дерев. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на Півдні та Заході +14+19 градусів, в Криму до +20 градусів. У Києві у середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12+14 градусів. До кінця тижня в Україні суттєві опади не передбачаються, повітря бадьоритиме свіжістю, проте серйозних холодів поки не видно", – додала вона.
Прогноз погоди на 13 листопада у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +14+16
- Чернівці +13+15
- Івано-Франківськ +13+15
- Тернопіль +12+14
- Рівне +13+15
- Луцьк +13+15
- Вінниця +13+15
- Хмельницький +12+14
- Житомир +12+14
- Чернігів +10+12
- Черкаси +12+14
- Миколаїв +14+16
- Одеса +15+17
- Херсон +14+16
- Полтава +10+12
- Суми +9+11
- Харків +9+11
- Дніпро +12+14
- Запоріжжя +13+15
- Донецьк +10+12
- Луганськ +9+11
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