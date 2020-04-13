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Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

Погода 13 квітня все ще буде по-весняному теплою та сонячною, однак така синоптична ситуація відчутно зміниться вже до середини тижня. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 квітня, у понеділок, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода, проте з вівторка варто готуватись до похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів. Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі. Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом. 13 квітня більшості областей України ще переважатиме суха погода, проте в західні області почне надходити волога, з дощами, повітряна маса", – додала вона.

У Києві 13 квітня також буде тепло, сонячно та вітряно, вдень температура сягне +18+20.

Прогноз погоди на 13 квітня у містах України:

Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах - фото 397618
  • Ужгород +20+22
  • Львів +18+20
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +13+15
  • Херсон +16+18
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +16+18
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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