Погода в Україні 13 квітня: точний прогноз по містах

Погода 13 квітня все ще буде по-весняному теплою та сонячною, однак така синоптична ситуація відчутно зміниться вже до середини тижня. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

13 квітня, у понеділок, по всій країні переважатиме сонячна та суха погода, проте з вівторка варто готуватись до похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів. Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі. Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом. 13 квітня більшості областей України ще переважатиме суха погода, проте в західні області почне надходити волога, з дощами, повітряна маса", – додала вона.

У Києві 13 квітня також буде тепло, сонячно та вітряно, вдень температура сягне +18+20.

Прогноз погоди на 13 квітня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +18+20

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +18+20

Чернігів +17+19

Черкаси +18+20

Миколаїв +18+20

Одеса +13+15

Херсон +16+18

Сімферополь +16+18

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +16+18

Дніпро +16+18

Запоріжжя +15+17

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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