Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Погода в Україні 12 грудня: ранкові тумани та поривчастий вітер

  • 4
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 грудня в Україні переважатиме прохолодна та вітряна погода без опадів. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

12 грудня, у четвер, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому у більшості областей не очікується опадів, однак ранкові тумани можуть ускладнити ситуацію на дорогах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів. Блукатимуть тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер. У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів. Вітряна погода потребуватиме закутуватися. Не дайте вірусам жодного шансу", - додала вона.

Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:

Погода в Україні 12 грудня: ранкові тумани та поривчастий вітер - фото 373664
  • Ужгород +5+7
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1017
Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
  • 10 грудня, 13:55
  • 218
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1942597
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події