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Погода в Україні 12 грудня: ранкові тумани та поривчастий вітер
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12 грудня в Україні переважатиме прохолодна та вітряна погода без опадів. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.
12 грудня, у четвер, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому у більшості областей не очікується опадів, однак ранкові тумани можуть ускладнити ситуацію на дорогах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів. Блукатимуть тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер. У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів. Вітряна погода потребуватиме закутуватися. Не дайте вірусам жодного шансу", - додала вона.
Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +3+5
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +2+4
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +3+5
- Чернігів +2+4
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +3+5
- Одеса +4+6
- Херсон +3+5
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк +1+3
- Луганськ +1+3
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