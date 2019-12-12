Погода в Україні 12 грудня: ранкові тумани та поривчастий вітер

12 грудня в Україні переважатиме прохолодна та вітряна погода без опадів. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

12 грудня, у четвер, погоду в Україні визначатиме антициклон, тому у більшості областей не очікується опадів, однак ранкові тумани можуть ускладнити ситуацію на дорогах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маленького плюса, вдень +2+5 градусів, на Півдні до +6+9 градусів. Блукатимуть тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер. У Києві буде сухо, прохолодно та вітряно. Вдень очікується до +3 градусів. Вітряна погода потребуватиме закутуватися. Не дайте вірусам жодного шансу", - додала вона.

Прогноз погоди на 12 грудня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +1+3

Миколаїв +3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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