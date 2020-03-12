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Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 березня в Україні все ще втримається тепла погода, але посилиться вітер. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

12 березня, у четвер, в країні переважатиме суха та тепла погода, однак на сході та заході очікуються опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер у західних та північних областях - поривчастий, до сильного. Тепла погода втримається, +11+17 градусів. У Києві рвучкий вітер, без опадів і близько +14 градусів. Вихідними суттєво похолодає, до морозцю. Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки", - додала вона.

Прогноз погоди на 12 березня у містах України:

Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме - фото 391453
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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