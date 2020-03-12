Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме

12 березня в Україні все ще втримається тепла погода, але посилиться вітер. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

12 березня, у четвер, в країні переважатиме суха та тепла погода, однак на сході та заході очікуються опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер у західних та північних областях - поривчастий, до сильного. Тепла погода втримається, +11+17 градусів. У Києві рвучкий вітер, без опадів і близько +14 градусів. Вихідними суттєво похолодає, до морозцю. Тому поки що гріємося і готуємо на суботу-неділю теплі веселі шкарпетки", - додала вона.

Прогноз погоди на 12 березня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +13+15

Хмельницький +14+16

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +15+17

Сімферополь +14+16

Полтава +12+14

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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