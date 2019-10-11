Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі

11 жовтня в Україні продовжить покращуватись синоптична ситуація, адже температура підійматиметься, а дощів меншатиме. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 жовтня, у п'ятницю, в країні затримається прохолодна погода, але вже на вихідних почне повертатись бабине літо. Вдень температура коливатиметься на рівні +12+16, а на півдні до +15+20. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. Тому мешканці цих регіонів – підготуйтеся до дощів. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних. Вітер повіватиме із заходу, помірний. У Києві 11-го жовтня очікується погода свіжа, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, проте невеликого", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +13+15

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +14+16

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +12+14

Черкаси +14+16

Миколаїв +16+18

Одеса +17+19

Херсон +15+17

Полтава +14+16

Суми +12+14

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +13+15

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