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Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

11 жовтня в Україні продовжить покращуватись синоптична ситуація, адже температура підійматиметься, а дощів меншатиме. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

11 жовтня, у п'ятницю, в країні затримається прохолодна погода, але вже на вихідних почне повертатись бабине літо. Вдень температура коливатиметься на рівні +12+16, а на півдні до +15+20. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі пройдуть на Півдні та Сході, окрім Харківщини, і ще у Центрі, окрім Вінниччини, і навіть можуть бути там періодично сильними. Тому мешканці цих регіонів підготуйтеся до дощів. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих та локальних. Вітер повіватиме із заходу, помірний. У Києві 11-го жовтня очікується погода свіжа, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Ймовірність дощу є, проте невеликого", – додала вона.

Прогноз погоди на 11 жовтня у містах України:

Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі - фото 360732
  • Ужгород +13+15
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +17+19
  • Херсон +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +12+14
  • Харків +13+15
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +13+15

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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