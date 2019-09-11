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Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 вересня в Україні все ще затримається максимально тепла та комфортна погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

11 вересня, у середу, по всій країні очікується малохмарна та суха погода. Щоправда, насолоджуватись теплом можна буде лише до кінця тижня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня очікується +25+29 градусів. Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с. У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів", – відзначила вона.

Прогноз погоди на 11 вересня у містах України:

Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі - фото 353925
  • Ужгород +26+28
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +27+29
  • Херсон +26+28
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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