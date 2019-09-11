Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі

11 вересня в Україні все ще затримається максимально тепла та комфортна погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

11 вересня, у середу, по всій країні очікується малохмарна та суха погода. Щоправда, насолоджуватись теплом можна буде лише до кінця тижня. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня очікується +25+29 градусів. Вітер східного та південно-східного напрямку, 3-8 м/с. У столиці спостерігатиметься ідеальний синоптичний комфорт, жодної метеозради: ані дощу, ані туману, ні мряки, ні спеки, ясно, сухо, +27 градусів", – відзначила вона.

Прогноз погоди на 11 вересня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +26+28

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +27+29

Херсон +26+28

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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