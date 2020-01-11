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Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

11 січня в Україні очікуються потепління, а також опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 січня, у суботу, майже по всій країні очікується волога погода. Вранці у всіх областях, окрім західних, буде туманно. На автошляхах всюди, крім півдня та центру, ожеледиця.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°", – йдеться у повідомленні. У Києві 11 січня до +3+5, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах - фото 379045
  • Ужгород +1+3
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця 3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +4+6
  • Одеса +6+8
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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