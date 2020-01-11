Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах

11 січня в Україні очікуються потепління, а також опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 січня, у суботу, майже по всій країні очікується волога погода. Вранці у всіх областях, окрім західних, буде туманно. На автошляхах всюди, крім півдня та центру, ожеледиця.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°", – йдеться у повідомленні. У Києві 11 січня до +3+5, можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця 3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +4+6

Одеса +6+8

Херсон +3+5

Сімферополь +5+7

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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