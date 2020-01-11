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Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
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11 січня в Україні очікуються потепління, а також опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 січня, у суботу, майже по всій країні очікується волога погода. Вранці у всіх областях, окрім західних, буде туманно. На автошляхах всюди, крім півдня та центру, ожеледиця.
"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°", – йдеться у повідомленні. У Києві 11 січня до +3+5, можливий незначний дощ.
Прогноз погоди на 11 січня у містах України:
- Ужгород +1+3
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +3+5
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця 3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +4+6
- Одеса +6+8
- Херсон +3+5
- Сімферополь +5+7
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +2+4
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +2+4
- Луганськ +2+4
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