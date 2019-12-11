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Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 грудня в Україні очікується поступове зниження температури повітря, а також незначні опади у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 грудня, у середу, майже по всій країні прогнозується суха та малохмарна погода. Лише на Івано-Франківщині, Вінниччині та в Ужгороді можливі короткочасні дощі. До того ж, до кінця тижня в Україні поступово знижуватиметься температура. Вдень по країні температура коливатиметься на рівні -1+4. Найтепліше буде на півдні +3+8.

У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, повітря прогріється до позначок в +1+3.

Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:

Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає - фото 373450
  • Ужгород +2+4
  • Львів -1+1
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця +2
  • Хмельницький +2
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +6+8
  • Херсон +3+5
  • Полтава +1+3
  • Суми +1+3
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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