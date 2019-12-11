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Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
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11 грудня в Україні очікується поступове зниження температури повітря, а також незначні опади у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
11 грудня, у середу, майже по всій країні прогнозується суха та малохмарна погода. Лише на Івано-Франківщині, Вінниччині та в Ужгороді можливі короткочасні дощі. До того ж, до кінця тижня в Україні поступово знижуватиметься температура. Вдень по країні температура коливатиметься на рівні -1+4. Найтепліше буде на півдні +3+8.
У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, повітря прогріється до позначок в +1+3.
Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів -1+1
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль 0+2
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця +2
- Хмельницький +2
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +3+5
- Одеса +6+8
- Херсон +3+5
- Полтава +1+3
- Суми +1+3
- Харків +2+4
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +3+5
- Донецьк +1+3
- Луганськ +1+3
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