Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає

11 грудня в Україні очікується поступове зниження температури повітря, а також незначні опади у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 грудня, у середу, майже по всій країні прогнозується суха та малохмарна погода. Лише на Івано-Франківщині, Вінниччині та в Ужгороді можливі короткочасні дощі. До того ж, до кінця тижня в Україні поступово знижуватиметься температура. Вдень по країні температура коливатиметься на рівні -1+4. Найтепліше буде на півдні +3+8.

У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, повітря прогріється до позначок в +1+3.

Прогноз погоди на 11 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів -1+1

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0+2

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця +2

Хмельницький +2

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +1+3

Миколаїв +3+5

Одеса +6+8

Херсон +3+5

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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