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Погода в Україні 11 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

11 червня в Україні втримається спекотна та малохмарна погода, однак місцями прогнозуються дощі зі зливами. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 червня, у четвер, у більшості областей країни переважатиме сонячна та спекотна погода. Лише на Заході варто готуватись до серйозних дощів зі зливами та шквалами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів. Вітер в Україні східний, невеликий або помірний. У Києві в четвер +31+33 градуси, без опадів", – додала вона.

А от вже на вихідних по всій країні послабне спека та побільшає опадів у вигляді дощів. Лише у східних областях висока температура затримається.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Погода в Україні 11 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 409333
  • Ужгород +24+26
  • Львів +25+27
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +26+28
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +31+33
  • Суми +31+33
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +32+34

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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