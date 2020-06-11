Погода в Україні 11 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

11 червня в Україні втримається спекотна та малохмарна погода, однак місцями прогнозуються дощі зі зливами. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

11 червня, у четвер, у більшості областей країни переважатиме сонячна та спекотна погода. Лише на Заході варто готуватись до серйозних дощів зі зливами та шквалами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Спека 11-го червня в Україні домінуватиме, вдень +29+35 градусів, на Заході свіжіше, +24+28 градусів. У нічні години очікується +17+22 градуси, в західних областях +13+18 градусів. Вітер в Україні східний, невеликий або помірний. У Києві в четвер +31+33 градуси, без опадів", – додала вона.

А от вже на вихідних по всій країні послабне спека та побільшає опадів у вигляді дощів. Лише у східних областях висока температура затримається.

Прогноз погоди на 11 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +25+27

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +27+29

Луцьк +26+28

Вінниця +30+32

Хмельницький +26+28

Житомир +30+32

Чернігів +31+33

Черкаси +31+33

Миколаїв +31+33

Одеса +26+28

Херсон +32+34

Сімферополь +31+33

Полтава +31+33

Суми +31+33

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +32+34

Луганськ +32+34

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