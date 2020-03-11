Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо

11 березня майже всю країну накриють опади у вигляді дощ, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

11 березня, у середу, атмосферний фронт визначатиме погоду в більшості областей країни, тож опади пройдуть всюди, окрім півдня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Вітер буде західним, поривчастим. Температура повітря на Заході та Півночі невисока, +8+11 градусів, Південь, Схід та більшість Центру порадуються теплішому повітрю, +10+15 градусів. У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, +9, +10 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +9+11

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +9+11

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +10+12

Вінниця +9+11

Хмельницький +10+12

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +10+12

Миколаїв +12+14

Одеса +14+16

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +10+12

Дніпро +11+13

Запоріжжя +13+15

Донецьк +10+12

Луганськ +11+14

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