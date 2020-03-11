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Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

11 березня майже всю країну накриють опади у вигляді дощ, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

11 березня, у середу, атмосферний фронт визначатиме погоду в більшості областей країни, тож опади пройдуть всюди, окрім півдня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Вітер буде західним, поривчастим. Температура повітря на Заході та Півночі невисока, +8+11 градусів, Південь, Схід та більшість Центру порадуються теплішому повітрю, +10+15 градусів. У Києві середа буде дощовою, вітряною, свіжою, +9, +10 градусів", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 11 березня у містах України:

Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо - фото 391209
  • Ужгород +8+10
  • Львів +9+11
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +9+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +12+14
  • Одеса +14+16
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +10+12
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +10+12
  • Луганськ +11+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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