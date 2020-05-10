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Погода в Україні 10 травня: потепління і періодичні дощі

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Погода в Україні 10 травня - фото 1
Погода в Україні 10 травня

10 травня в Україні очікується доволі тепла погода з незначними опадами у виглядів дощів. Точний прогноз на сьогодні читайте далі.

10 травня, у неділю, в країні прогнозуються періодичні дощі, а найясніша погода буде у центральних та південних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, серйозні опади атмосферний фронт принесе вже 12 травня.

"У неділю, температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на Заході очікується +17+24 градуси. Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів. Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання", – поділилась вона.

У Києві 10 травня значних опадів не прогнозується, а температура підійметься до +18+20. 11 травня втримається сонячна погода і до +25. Однак вже 12 травня також варто очікувати на порцію дощів і похолодання.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Погода в Україні 10 травня: потепління і періодичні дощі - фото 403107
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +19+21
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +16+18
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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