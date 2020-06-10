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Погода в Україні 10 червня: точний прогноз на сьогодні
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10 червня Україна опиниться серед найспекотніших європейських країн. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
10 червня, у середу, майже по всій Україні буде спекотно та сухо, лише на Заході очікується відчутне погіршення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"10-го червня Україна – одна з найспекотніших країн Європи. Вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів. Без опадів переважно. У західних областях – нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів. У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси", – поділилась вона.
А от послаблення спеки варто очікувати вже з 14-15 червня.
Прогноз погоди на 10 червня у містах України:
- Ужгород +24+26
- Львів +24+26
- Чернівці +27+29
- Івано-Франківськ +23+25
- Тернопіль +25+27
- Рівне +27+29
- Луцьк +27+29
- Вінниця +30+32
- Хмельницький +27+29
- Житомир +28+30
- Чернігів +30+32
- Черкаси +30+32
- Миколаїв +31+33
- Одеса +29+31
- Херсон +31+33
- Сімферополь +29+31
- Полтава +30+32
- Суми +29+31
- Харків +31+33
- Дніпро +31+33
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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