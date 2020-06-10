Погода в Україні 10 червня: точний прогноз на сьогодні

10 червня Україна опиниться серед найспекотніших європейських країн. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 червня, у середу, майже по всій Україні буде спекотно та сухо, лише на Заході очікується відчутне погіршення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"10-го червня Україна – одна з найспекотніших країн Європи. Вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів. Без опадів переважно. У західних областях – нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів. У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси", – поділилась вона.

А от послаблення спеки варто очікувати вже з 14-15 червня.

Прогноз погоди на 10 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +25+27

Рівне +27+29

Луцьк +27+29

Вінниця +30+32

Хмельницький +27+29

Житомир +28+30

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +31+33

Сімферополь +29+31

Полтава +30+32

Суми +29+31

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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