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Погода в Україні 10 червня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 червня Україна опиниться серед найспекотніших європейських країн. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

10 червня, у середу, майже по всій Україні буде спекотно та сухо, лише на Заході очікується відчутне погіршення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"10-го червня Україна одна з найспекотніших країн Європи. Вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів. Без опадів переважно. У західних областях нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів. У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси", – поділилась вона.

А от послаблення спеки варто очікувати вже з 14-15 червня.

Прогноз погоди на 10 червня у містах України:

Погода в Україні 10 червня: точний прогноз на сьогодні - фото 409013
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +27+29
  • Луцьк +27+29
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +31+33
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +30+32
  • Суми +29+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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