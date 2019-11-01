Погода в Україні 1 листопада: потепління близько

1 листопада в Україні все ще переважатиме суха та холодна погода, однак ненадовго. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 листопада, у п'ятницю, в країні очікується суха погода завдяки антициклону Ольденбургія, а також доволі низька температура. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень очікується +3+8 градусів, а вночі -2-8 градусів. Субота вже стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8+14 градусів. Проте в неділю з'являться дощі та посилиться серйозно вітер. У Києві 1-го листопада - сухо та холодно, вдень не вище +6 градусів. У суботу вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів. На наступному тижні може розігнатися навіть до +16 градусів!", - потішила хорошими новинами Діденко.

Прогноз погоди на 1 листопада у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +5+7

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +5+7

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +4+6

Запоріжжя +4+6

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду