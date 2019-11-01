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Погода в Україні 1 листопада: потепління близько

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

1 листопада в Україні все ще переважатиме суха та холодна погода, однак ненадовго. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 листопада, у п'ятницю, в країні очікується суха погода завдяки антициклону Ольденбургія, а також доволі низька температура. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень очікується +3+8 градусів, а вночі -2-8 градусів. Субота вже стане трохи теплішою, а в неділю стовпчики термометрів піднімуться до +8+14 градусів. Проте в неділю з'являться дощі та посилиться серйозно вітер. У Києві 1-го листопада - сухо та холодно, вдень не вище +6 градусів. У суботу вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів. На наступному тижні може розігнатися навіть до +16 градусів!", - потішила хорошими новинами Діденко.

Прогноз погоди на 1 листопада у містах України:

Погода в Україні 1 листопада: потепління близько - фото 365053
  • Ужгород +9+11
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +5+7
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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