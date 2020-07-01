Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі

1 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому спека спаде, а дощів побільшає. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 липня, у середу, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді короткочасних дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі пройдуть у західних, північних та східних областей, а також через Дніпро з районами до Запоріжжя.

"В Україні очікується протягом дня +24+28 градусів. На Півдні та на південному сході спека втримається, +28+33 градуси. У Києві 1-го липня спека трохи осяде, у столиці максимально +25+27 градусів, істотні опади – навряд. Надалі буде спекотно, а за дощами та грозами будемо стежити разом", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +30+32

Сімферополь +31+33

Полтава +26+28

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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