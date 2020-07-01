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Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому спека спаде, а дощів побільшає. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 липня, у середу, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді короткочасних дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, дощі пройдуть у західних, північних та східних областей, а також через Дніпро з районами до Запоріжжя.

"В Україні очікується протягом дня +24+28 градусів. На Півдні та на південному сході спека втримається, +28+33 градуси. У Києві 1-го липня спека трохи осяде, у столиці максимально +25+27 градусів, істотні опади навряд. Надалі буде спекотно, а за дощами та грозами будемо стежити разом", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 липня у містах України:

Погода в Україні 1 липня: похолодання та дощі - фото 413097
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +26+28
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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