Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах

1 квітня після нічних заморозків в країні все ще втримається прохолодна та суха погода. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

1 квітня, у День сміху, в Україні очікується зовсім не весняна погода, адже вдень температура сягне максимум позначок +4+9. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потужний антициклон, центр якого – аж над Атлантикою, дістане своїм впливом й України, попутно розкидавши вологі фронти на північ та південь. Тому в середу в Україні повсюди – сухо та сонячно. Вітер із колючого північного зміниться на – ура – м'якіший західний, а там й до південно-західного недалеко. У Києві перше квітня буде з нічним морозом, до -3-5 градусів, вдень вже потепліє до +7 градусів. Світитиме сонце", – додала вона.

Також Діденко потішила новинами про те, що температура повітря продовжить підійматись, а на Благовіщення прогнозується навіть до +13+19.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Ужгород +8+1-

Львів +5+7

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +5+7

Чернігів +5+7

Черкаси +5+7

Миколаїв +7+9

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Сімферополь +6+8

Полтава +4+6

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +6+8

Запоріжжя +7+9

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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