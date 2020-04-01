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Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

1 квітня після нічних заморозків в країні все ще втримається прохолодна та суха погода. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

1 квітня, у День сміху, в Україні очікується зовсім не весняна погода, адже вдень температура сягне максимум позначок +4+9. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Потужний антициклон, центр якого аж над Атлантикою, дістане своїм впливом й України, попутно розкидавши вологі фронти на північ та південь. Тому в середу в Україні повсюди сухо та сонячно. Вітер із колючого північного зміниться на ура м'якіший західний, а там й до південно-західного недалеко. У Києві перше квітня буде з нічним морозом, до -3-5 градусів, вдень вже потепліє до +7 градусів. Світитиме сонце", – додала вона.

Також Діденко потішила новинами про те, що температура повітря продовжить підійматись, а на Благовіщення прогнозується навіть до +13+19.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах - фото 395277
  • Ужгород +8+1-
  • Львів +5+7
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +4+6
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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