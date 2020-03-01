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Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме

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Погода в Україні 1 березня - фото 1
Погода в Україні 1 березня

1 березня в країні переважатиме сонячна та суха погода, але місцями можливі незначні опади у вигляді дощів. детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 березня, у неділю, в Україні не очікується відчутних погодних змін. Переважатиме малохмарна погода з середньою температурою +7+11. Лише у західних областях прогнозуються незначні дощі. Пориви вітру сягнуть позначок у 7-12 м/с.

У Києві перший день весни відзначиться сонечком та температурою близько +8+10.

Прогноз погоди на 1 березня у містах України:

  • Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме - фото 389320
  • Ужгород +6+8
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +9+11
  • Одеса +10+12
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +8+10
  • Суми +7+9
  • Харків +7+9
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +7+9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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