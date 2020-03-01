Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме

1 березня в країні переважатиме сонячна та суха погода, але місцями можливі незначні опади у вигляді дощів. детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

1 березня, у неділю, в Україні не очікується відчутних погодних змін. Переважатиме малохмарна погода з середньою температурою +7+11. Лише у західних областях прогнозуються незначні дощі. Пориви вітру сягнуть позначок у 7-12 м/с.

У Києві перший день весни відзначиться сонечком та температурою близько +8+10.

Прогноз погоди на 1 березня у містах України:



Ужгород +6+8

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +8+10

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +8+10

Миколаїв +9+11

Одеса +10+12

Херсон +9+11

Сімферополь +8+10

Полтава +8+10

Суми +7+9

Харків +7+9

Дніпро +8+10

Запоріжжя +8+10

Донецьк +7+9

Луганськ +7+9

Читайте також: В Антарктиді сніг став багряного кольору: фотофакт