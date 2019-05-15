Погода в Києві на вихідних: прогноз на 18-19 травня

Погода на вихідних у Києві відзначиться відсутністю дощів та сильного вітру. Детальніше про прогноз на 18-19 травня у столиці України читайте далі.

Поки в Україні затримались періодичні дощі з грозами, тумани і перепади температури, вже на вихідних у столиці країни нарешті відчується повноцінна весна. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"І поки основний прогноз на завтра ще печеться, до вашої уваги для якнайкращого планування – прогноз погоди на найближчі вихідні. Вони в столиці будуть розкішними. Принаймні, атмосфера дуже постарається. Субота та неділя, 18-19 травня, будуть із сонечком, сухими, із білими хмарками або й взагалі без хмарок. Температура повітря обіцяє майже ідеальний синоптичний комфорт: близько +20 градусів", – поділилась метеоролог.

Тому плануйте активний відпочинок з друзями, не нехтуйте можливістю розважатися на природі, а також не сидіть вдома.

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