Погода 15 травня: точний прогноз по містах України

Погода на сьогодні

15 травня в Україні поменшає опадів, а температура повітря почне відчутно підійматися. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 травня, у середу, у більшості областей проясниться погода, а дощі відійдуть. Лише на заході та півночі опади затримаються. Середня температура повітря підійметься до +20+26. Найхолодніше буде у західному регіоні - до +19+21.

У Києві 15 травня також затримаються дощі, але повітря вдень прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 15 травня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +19+21

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +20+22

Луцьк +18+20

Вінниця +22+24

Хмельницький +20+22

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +23+25

Одеса +20+22

Херсон +24+26

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +24+26

Дніпро +23+25

Запоріжжя +24+26

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними