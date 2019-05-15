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Погода 15 травня: точний прогноз по містах України

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

15 травня в Україні поменшає опадів, а температура повітря почне відчутно підійматися. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 травня, у середу, у більшості областей проясниться погода, а дощі відійдуть. Лише на заході та півночі опади затримаються. Середня температура повітря підійметься до +20+26. Найхолодніше буде у західному регіоні - до +19+21.

У Києві 15 травня також затримаються дощі, але повітря вдень прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 15 травня у містах України:

Погода 15 травня: точний прогноз по містах України - фото 327462
  • Ужгород +19+21
  • Львів +19+21
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +20+22
  • Херсон +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +24+26
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +24+26
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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