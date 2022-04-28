Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у травні, у третій місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у травні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на травень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що травень буде досить теплим. Кліматична характеристика травня буде у межах норми й цьогорічний третій місяць весни буде досить передбачуваним.

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Середня місячна температура повітря у травні становитиме 15-18° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів (11-14°). Ці показники вписуються в кліматичну норму цього місяця, проте все ж вищі на 1-1,5° за норму. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у травні був 30-39°, а абсолютний мінімум – 0-6°.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 35-82 мм, а в гірських районах 102-128 мм. Це в межах кліматичної норми, проте показники вищі, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у травні 2022 року може бути стабільною, адже температурні показники перейдуть за 15 градусів тепла, а це ознака того, що скоро настане літо. Водночас у цей місяць будуть спостерігатися короткочасні пониження та підвищення показників на термометрах, що буде пов'язано з опадами.

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