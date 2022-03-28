Українцям нагадали про штрафи за підпал трави: нові суми

Працівники ДСНС продовжують щодня гасити пожежі, які виникають через підпал сухої трави. Така практика, на жаль, досі залишається доволі поширеною серед громадян, хоч і завдає тільки шкоду. Нагадуємо, у скільки обійдеться спалення трави для порушників.

Рятувальники вкотре закликають українців не допомагати окупантам спалювати країну, адже щодня фіксується чимала кількість пожеж сухостою. У західних областях працівники ДСНС проводять спеціальні рейди, під час яких виявляють порушників-паліїв. Тож у Львівській ОВА нагадали, які штрафи чекають на тих, хто все ж вирішить підпалити суху траву чи листя.

І ще: На Львівщині спалювання сухостою прирівнюватимуть до диверсії

До слова, з 3 березня у Кримінальному кодексі внесли зміни, які посилюють відповідальність за злочини проти національної безпеки в умовах воєнного стану. Тому тепер паліїв трави будуть вважати диверсантами і на них чекає дуже серйозне покарання.

Нові штрафи за спалювання сухої рослинності та сміття:

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