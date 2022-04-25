День ангела у травні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у травні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у травні 2022 року.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у травні.

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Усі Дні Ангела у травні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на травень 2022

Дата Ім'я 1 травня Антон, Василь, Віктор, Єфим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара 2 травня Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Матрона 3 травня Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір 4 травня Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян 5 травня Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір 6 травня Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія 7 травня Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета 8 травня Василь, Марк, Сергій, Ніка 9 травня Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра 10 травня Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія 11 травня Віталій, Кирило, Максим, Ганна 12 травня Арсеній, Артем, Богдан, Василь 13 травня Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків 14 травня Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара 15 травня Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя 16 травня Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана 17 травня Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея 18 травня Адріан, Яків, Аріна, Ірина 19 травня Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян 20 травня Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян 21 травня Адріан, Арсеній, Іван, Ян 22 травня Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен 23 травня Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія 24 травня Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав 25 травня Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян 26 травня Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина 27 травня Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян 28 травня Дмитро, Гнат, Анастасія 29 травня Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір 30 травня Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія 31 травня Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна, Юлія

Картинки з Днем ангела

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