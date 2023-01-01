Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у січні, у другий місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у січні 2023.

Вже відомий прогноз погоди на січень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що січень буде дещо відрізнятися від попередніх років. Кліматична характеристика січня загалом буде коливатися у межах середньомісячних показників, проте з похибками в сторону тепла. Тож цьогорічний другий місяць зими не принесе надто неочікуваних сюрпризів.

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Середня місячна температура повітря у січні становитиме від 0° до 5° морозу, а в Криму 1-2° тепла. Ці показники вище за норму на кілька градусів (1-1,5°). У східних та північно-східних областях – буде близько до норми. Абсолютний мінімум температури повітря в Україні у січні був 23-41,9° морозу, а абсолютний максимум – 8-10° тепла.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 28-62 мм, а в гірських районах 77-79 мм. Ці показники в межах норми, і нижні, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у січні 2023 року буде змінюватися й на стабільність очікувати не варто.

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