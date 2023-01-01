Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на січень 2023 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей другий місяць зими!

Дізнайтесь, що підготував для вас другий місяць зими – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на січень 2023 року.

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Гороскоп на місяць січень 2023

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на січень:

Сприятливі дні: 3, 11, 20 Несприятливі дні: 1, 6, 29 На початку нового календарного року Овнам доведеться нелегко — настають зміни в житті, і люди це відчувають. У цей час ви можете отримати невелику фінансову підтримку у вигляді кредиту або авансу, проте ця інвестиція швидко окупиться, і ви зможете вийти на стабільний розвиток.

Сприятливі дні: 8, 19, 30 Несприятливі дні: 4, 16, 22

Клопіткий час настане для Тельців у січні 2023 року. На ваші плечі навалиться багато зайвих турбот як вдома, так і на роботі. Однак не впадайте у відчай — після новорічних свят у кожної людини багато турбот. Головне при цьому – не перетруджуватися, інакше ви ризикуєте почати рік нервовою і втомленою людиною.

Сприятливі дні: 10, 15, 20 Несприятливі дні: 8, 12, 31

Як в особистих, так і у професійних справах у січні 2023 року Близнюків чекає успіх. Ви житимете в атмосфері достатку та спокою, а жодні життєві труднощі не зможуть вивести вас зі стану рівноваги. При цьому на вас чекають кардинальні зміни, вони можуть бути пов'язані з майбутнім поповненням у сім'ї, зміною сфери діяльності або новою, прибутковою та перспективною роботою.

Сприятливі дні: 18, 25, 28 Несприятливі дні: 5, 10, 24

У січні 2023 року Ракам рекомендується не замикатися в собі, а проводити більше часу зі своїми близькими людьми. Зараз ви потрібні їм так, як ніколи. На робочому та особистому фронті представників знаку чекають грандіозні зміни. Насамперед вони торкнуться вашого сімейного укладу та добробуту. Це сприятливий час для саморозвитку та реалізації давніх планів – сьогодні вони можуть реалізуватися з найбільшою для вас вигодою.

Сприятливі дні: 13, 27, 31 Несприятливі дні: 2, 14, 24

На початку року ваш розум буде наповнюватися масою ідей. Неодмінно, ви знайдете сили, щоб реалізувати чимало завдань, проте і про відпочинок забувати також не слід. В першу чергу, потрібно більше часу проводити зі своєю сім'єю, допомагаючи кожному окремому її члену, так ви зможете налагодити теплі взаємини з близькими, які останнім часом могли дещо охолонути.

Сприятливі дні: 10, 12, 17 Несприятливі дні: 19, 23, 31 Діви звикли раціонально розподіляти час та будь-які ресурси. Іншими словами, загалом, нічого в їхньому житті не є для них несподіванкою. Якщо Діви досить старанно працювали минулого календарного року, то в січні 2023 року на них чекає достаток і добробут. Дівам доведеться багато працювати на результат, або пожинати плоди своїх минулих вчинків.

Сприятливі дні: 7, 18, 20 Несприятливі дні: 14, 21, 23

Початок року для Терезів буде саме тим періодом, на який вони дуже довго чекали, з'явитися час для розв'язання важливих питань, що не були розв'язані через купу обов'язків і турбот. Зірки обіцяють гармонійний та розмірений період у вашому житті, з'явитися час для роздумів над минулими невдачами та успіхами – час правильного осмислення уроків минулого року. Взагалі чудовий період для відновлення та налагодження дружніх та ділових зв'язків, а також планування курсу вашого життя на наступний рік.

Сприятливі дні: 10, 20, 30 Несприятливі дні: 3, 25, 27

Скорпіони можуть бути досить агресивними та ексцентричними. У січні 2023 року представникам знака слід утриматися від різкості та негативного прояву почуттів. Коли виникне бажання когось образити, слід зупинитися, порахувати до 10, і навчитися контролювати свою озлобленість. Пам'ятайте, що навколишні не винні у ваших невдачах, і здебільшого намагаються допомогти вам. Якщо ви зможете вхопити та утримати вдачу, то в січні 2023 року на вас чекає чимало перспективних і прибуткових проєктів, успіхи в особистих питаннях і справах.

Сприятливі дні: 5, 22, 26 Несприятливі дні: 1, 27, 30

Січень 2023 року для Стрільців буде дуже насиченим із творчої точки зору. При цьому не слід боятися проблем, адже вони виникають на життєвому шляху кожної людини. Головне не прогаяти шанс, який дарує Вам доля. Отримати заряд енергії та бадьорості, вам допоможе ваша друга половинка чи близькі люди. Вони щиро вірять у ваш успіх і зроблять все, щоб ви досягли намічених цілей. Вам слід бути трохи дбайливішим і економнішим, заздалегідь планувати витрати, адже після новорічних свят багато хто ризикує залишитися з порожніми кишенями.

Сприятливі дні: 1, 15, 30 Несприятливі дні: 9, 28, 29

У січні 2023 року Козерогам варто розпочати інтенсивно реалізовувати складені раніше плани. Вони можуть бути пов'язані з веденням бізнесу, пропозицією руки та серця своїй другій половинці або рядом інших важливих моментів у вашому житті. Ці рішення доленосні, багато в чому визначають ваше фінансове та сімейне становище. Щоб не прогаяти важливу подію, в січні 2023 року Козерогам необхідно частіше озиратися на всі боки. Це допоможе вам завести багато корисних знайомств.

Сприятливі дні: 6, 10, 11 Несприятливі дні: 4, 17, 21

Водолії багато що пережили минулого року і тільки зараз приходять у нормальний стан. Січень сприятиме відновленню душевної рівноваги та налагодженню гармонії з навколишнім світом. Вам варто потурбуватися про взаємини з рідними та близькими, постарайтеся не упустити важливих змін у їх поведінці. Місяць надзвичайно вдалий для Водоліїв, зайнятих у сферах освіти та торгівлі.

Сприятливі дні: 9, 19, 26 Несприятливі дні: 3, 13, 17

Чудовий час для підбиття підсумків минулого року та отримання навичок з отриманих уроків. Риби мають серйозну внутрішню роботу — варто похвалити себе за успіхи та не дуже розчаровуватися щодо невиконаних задумів. Січень надасть безліч можливостей для реалізації вашого потенціалу та втілення задуманих ідей. На відміну від інших знаків, що будуть насолоджуватися відпустками та святами, ви зможете активно і плідно попрацювати, якщо забажаєте. Вдалий цей місяць щодо фінансів, зірки обіцяють вам появу несподіваних джерел доходу.

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