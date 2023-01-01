День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у січні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у січні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у січні.

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Усі Дні Ангела у січні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на січень 2023

Дата Ім'я 1 січня Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая 2 січня Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян 3 січня Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана 4 січня Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія 5 січня Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян 6 січня Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія 7 січня Різдво Христове 8 січня Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія 9 січня Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна 10 січня Олександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата 11 січня Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя 12 січня Антон, Данило, Лев, Макар, Онисія, Аріна, Ірина, Марія 13 січня Михайло, Петро, Меланія 14 січня Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія 15 січня Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана 16 січня Гордій, Аріна, Ірина 17 січня Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Філіп, Ераст, Яків 18 січня Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна 19 січня Іван, Ян 20 січня Опанас, Василь, Іван, Ян 21 січня Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка 22 січня Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна 23 січня Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія 24 січня Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір 25 січня Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна 26 січня Афанасій, Єлизар, Максим, Петро, Яків 27 січня Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремій, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна 28 січня Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Олена, Ілона 29 січня Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леоніла, Неоніла 30 січня Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна 31 січня Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана

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