Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних 27-28 черня в Україні. Читайте точний прогноз, аби спланувати завершення першого місяця літа 2020.

На жаль, завершальні дні червня не принесуть літню погоду на Захід України, що потерпає від масштабних паводків і затоплень. Як повідомила Наталка Діденко, 27-28 червня там знову місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

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У неділю, на День Конституції, у Карпатах можуть виникати ще й шквали та град, окрім гроз та злив (лінія їх сходження позначена на прогностичній карті жовтою гілкою). Температура повітря на Заході України протягом суботи-неділі коливатиметься у межах + 23-28 градусів.

На решті території України в суботу, 27 червня, переважатиме суха сонячна погода. Лише на Сумщині та Полтавщині можливі локальні дощі з грозами. Опади в більшості областей прогнозують на неділю, 28 червня. Синоптикиня пояснює, що оскільки антициклон Utz відійде через вплив атлантичного циклону Sylvia, то в західних, північних та подекуди в центральних регіонах України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквал та град. Температура повітря сягатиме +26-32 градуси.

Utz та Sylvia

А от у Києві в суботу очікується максимально літня погода. "Завтра купайтеся, засмагайте, ловіть сачком метеликів і гніть спини на городах спокійно, лише у капелюхах та панамках, адже буде сонячно та спекотно – 28-30 градусів тепла", – попереджає Діденко.

Проте на День Конституції у столиці також пройдуть дощі з грозами та стрибатиме атмосферний тиск. Температура повітря коливатиметься від +30 градусів за сухої погоди до +25 градусів у дощах.

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