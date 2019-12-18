Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Якою буде погода на День Святого Миколая в Україні: прогноз на 19 грудня

  • 14
Грудень 2019 дивує погодою! - фото 1
Грудень 2019 дивує погодою! / pexels

У 2019 році Святому Миколаю доведеться змінити традиційну (ясна річ, штучну) шубу та чоботи на легший одяг, адже погода 19 грудня буде геть не зимовою. Дізнайтесь точний прогноз від синоптика Наталки Діденко!

"Якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці – це буде Миколай! Поки що в кожусі та теплих чоботях старенькому буде некомфортно", – попереджає Наталка Діденко.

Це цікаво: Традиції і прикмети на День Святого Миколая 2019

За її словами, 19 грудня температура повітря в Україні залишатиметься досить високою. У південних та західних областях протягом дня очікується +8 +13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря – 5-9 градусів тепла.

via GIPHY

Опадів на День Святого Миколая в Україні не буде. Вітер прогнозується південно-східний, помірний, а на Сході – північно-східний, поривчастий.

У Києві завтра також дещо впаде температура: стовпчики термометрів показуватимуть вдень максимально +7 градусів. Опади малоймовірні.

Похолодання ще на 2-4 градуси прийде в Україну 20-го грудня, а проте вже 21-го температура повітря знову підвищиться.

Якою буде погода на День Святого Миколая в Україні: прогноз на 19 грудня - фото 374842

Читайте також: Вітальні листівки і картинки з Миколаєм

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 931
Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
  • 15 грудня, 16:50
  • 1249
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 803
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода День Святого Миколая