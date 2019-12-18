Якою буде погода на День Святого Миколая в Україні: прогноз на 19 грудня

У 2019 році Святому Миколаю доведеться змінити традиційну (ясна річ, штучну) шубу та чоботи на легший одяг, адже погода 19 грудня буде геть не зимовою. Дізнайтесь точний прогноз від синоптика Наталки Діденко!

"Якщо ви завтра побачите імпозантного старшого чоловіка у темних окулярах, з великою сумкою, у шортах та футболці – це буде Миколай! Поки що в кожусі та теплих чоботях старенькому буде некомфортно", – попереджає Наталка Діденко.

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За її словами, 19 грудня температура повітря в Україні залишатиметься досить високою. У південних та західних областях протягом дня очікується +8 +13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря – 5-9 градусів тепла.

Опадів на День Святого Миколая в Україні не буде. Вітер прогнозується південно-східний, помірний, а на Сході – північно-східний, поривчастий.

У Києві завтра також дещо впаде температура: стовпчики термометрів показуватимуть вдень максимально +7 градусів. Опади малоймовірні.

Похолодання ще на 2-4 градуси прийде в Україну 20-го грудня, а проте вже 21-го температура повітря знову підвищиться.

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