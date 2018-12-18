День Святого Миколая 2018: традиції і прикмети 19 грудня в Україні

Святий Миколай щороку приходить до нас в ніч на 19 грудня. Цього свята з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Дізнайтеся, які традиції та прикмети є в Україні на День Святого Миколая, та дотримуйтеся їх, аби отримати від Чудотворця подарунок!

День Святого Миколая у 2018 році припадає на середу, 19 грудня. Це – лише один із празників вшанування Чудотворця, адже 11 серпня церква також відзначає його день народження, а 22 травня згадує перенесення мощей святого.

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Однак найулюбленішим святом є "зимовий Микола". Саме в цей день ми отримуємо подарунки від Святого або ж різки від Антипка. Однак, окрім цієї традиції, є і інші, про які теж не варто забувати.

Історія свята Миколая

Святий Миколай – реальна історична постать. Він жив у місті Патара, що в Малій Азії, у третьому столітті. За легендою, Микола походив із заможної родини, однак не міг заплющувати очі на злидні інших. Щоб не принижувати їх милостинею, юнак ночами залишав їжу та одяг на порозі бідняків.

Після смерті батьків Микола продав все добро, гроші роздав убогим, а сам вирушив паломником в Палестину. Повернувшись, він став священиком в місті Міри, а згодом – єпископом. Він до кінця своїх днів допомагав нужденним та турбувався про беззахисних, за що й отримав особливу любов та повагу в християнському світі.

Святий Миколай є заступником дітей та знедолених

Саме святий Миколай став прототипом Санта-Клауса, оскільки особистість святителя в свідомості людей злилася з фольклорним персонажем. Така трансформація відбулася через історію про порятунок від злиднів старого з трьома дочками. Дізнавшись про жахливий безгрошів'я свого парафіянина, архієпископ вирішив йому допомогти. Тільки зробив це таємно – вночі підкинув у вікно дому, де жила сім'я, мішечок із золотом. Вранці гроші знайшли, однак про ім'я благодійника не було нічого відомо. Радісний батько з приданим, отриманим дивовижним чином, зміг зіграти весілля своєї старшої дочки. Через деякий час Микола повторив свій таємний подарунок – так вийшла заміж середня дочка бідняка. Чи варто говорити, що добрий вчинок архієпископ зробив і втретє – і вже тут старий нарешті зміг його підстерегти і подякувати.

Відтоді й повелася традиція – дарувати від імені Святого подарунки малюкам з бідних сімей, яка пізніше поширилася на всіх дітей, а потім і на дорослих. Окрім діток, Миколай вважається покровителем моряків, мандрівників і купців, тому його просили про успішне плавання і захист кораблів від штормів і буревіїв. Допомагає він також відновити справедливість тим, кого засудили через наклеп.

Миколай - реальна особа, а Дід Мороз і Санта - вигадані

Традиції на День Святого Миколая в Україні

Найбільше свято Миколая люблять діти. Вони чекають у гості сивобородого чоловіка, який спускається з небес і в супроводі своїх помічників непомітно ставить під подушку подарунки або різки. Те або інше він кладе тоді, коли отримує вказівку від ангела, який переконує, що протягом року дитина була слухняна, і від чортика, який згадує, у чому діти провинилися. Звісно, саме подарунки – головна і невід'ємна традиція 19 грудня.

Існує також давній звичай, що в День святого Миколая не можна нічого робити для себе, а тільки для нужденних. Вважається, якщо в цей день не подбати про бідних або сиріт, то сім років будеш терпіти збитки. У свято Чудотворця також обов'язково треба з усіма помиритися та повернути всі борги..

Що можна робити на Миколая:

У цей день неодмінно варто помолитися до Угодника та загадати бажання. Якщо воно щире і йде від самого серця, Миколай обов'язково почує ваше прохання і допоможе.

Наслідуючи приклад святого Миколая, в цей день потрібно допомагати близьким, роздавати милостиню, але робити це скромно, не хизуючись своєю благодійністю.

Першим обійти свій двір повинен господар дому – якщо він цього не зробить, то в прийдешньому році чекай біди, говорили наші пращури.

Подарунки на Миколая

Цікавий факт, що День Миколая в давнину завжди відзначали весело: влаштовували гуляння, накривали пишний стіл, запрошували гостей. Традиційно в це свято наші предки варили пиво і веселилися. На Харківщині також готували кутю та узвар, щоб у наступному році щедро вродили жито й плоди. На Поділлі ж уважно стежили за тим, хто в цей день зайде до хати, називали його "полазником", і дуже раділи, якщо ним виявився чоловік з позитивною енергетикою. На Київщині кропили худобу освяченою водою і зіллям, просили святого Миколая уберегти її, та й всю родину в цілому від напасті і лиха.

Важливим 19 грудня було і для дівчат, які готувалися стати під вінець. Вони знали, що посватати їх можуть перед Різдвом, тому заздалегідь готували одяг і прикраси, в яких повинні були зустрічати сватів, а також прибирали.

Миколай в Україні

Що не можна робити на свято Миколая

День Миколая 2018 припадає на Різдвяний піст. У цей день можна їсти рибу, але не можна вживати м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження. По середах, згідно з календарем харчування Різдвяного посту, дозволяється гаряча їжа, приготована на рослинній олії. Сміливо включайте в раціон каші і вегетаріанські супи.

Водночас церква не накладає будь-яких обмежень на виконання домашніх справ 19 грудня. Але за народними звичаями, в цей день не прийнято шити, прати і займатися ремонтом.

Також в день святого Миколая не можна давати в борг: вважається, що позичальник разом з грошима може винести з дому удачу і везіння. Натомість День святого Миколая вважався останнім днем ​​в році, коли необхідно було повернути всі борги. Вважалося, що якщо цього не зробити, то в прийдешньому році сім'я буде бідувати.

Прикмети у День Миколая 19 грудня

У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.

Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого.

Іній 19 грудня – на гарний врожай хліба.

Сніг укрив землю до святкового дня – чекай морозну зиму.

Холодний День Святого Миколая віщує холодну зиму, а теплий святковий день – сонячну і теплу погоду взимку.

Як на Миколу піде дощ, то буде врожай на озимину.

З Миколайком!

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